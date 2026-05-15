Noc bez gwiazdek, ale z podwyżką. Pobyt w izbie wytrzeźwień w Warszawie będzie droższy

Maria Hędrzak
PAP.
2026-05-15 9:18

W czwartek, 14 maja warszawscy radni przyjęli uchwałę zwiększającą opłatę za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. Za głosowało 46 radnych, jeden był przeciw, a pięcioro wstrzymało się od głosu. Ile po podwyżce zapłacą trafiający na Kolską?

Jak wynika z uzasadnienia uchwały, realny koszt pobytu w izbie wytrzeźwień w 2024 r. to 784,34 zł, podczas gdy do tej pory pobierano 437 zł. "W związku z powyższym w projekcie uchwały [...], przyjęto kwotę wynikającą z ogłoszonej przez Ministra Zdrowia maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień tj. 469 zł" - napisano.

Przed głosowaniem radny Maciej Binkowski (Konfederacja) ocenił, że funkcjonowanie stołecznej izby wytrzeźwień jest fikcją. - Po raz kolejny konserwujemy pewną fikcję. Co z tego, że na papierze podwyższymy koszt, skoro ściągalność pozostaje na daleko niezadowalającym poziomie - powiedział.

Poinformował, iż z uzyskanych przez niego danych wynika, że siedem na dziesięć osób nie uiszcza opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. Zapytał też, czy miasto rozważa pomysł likwidacji "tego przestarzałego przybytku", idąc w ślad wielu miast w Polsce, które już tego dokonały. Dodał, że w zależności od stopnia zagrożenia życia lub zdrowia powinny się "takimi delikwentami" zająć placówki medyczne lub komisariaty policji.

W uzasadnieniu uchwały podano, że przewidywany wzrost dochodów miasta z tytułu podwyższenia opłaty szacowany jest na poziomie 140-190 tys. zł. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

