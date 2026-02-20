Budują to w samym sercu Warszawy. Ceny za metr zwalają z nóg

Prywatne spa, sala kinowa i basen rodem z rzymskich łaźni – brzmi jak sen? W stolicy rusza budowa Apartamentów Gutenberga, a deweloper właśnie otrzymał zielone światło. To, co powstanie w miejscu dawnej drukarni, ocieka luksusem, ale koszty zakupu lokalu mogą przyprawić o zawrót głowy. Czy to będzie najbardziej prestiżowy adres w Polsce?

Rusza budowa Apartamentów Gutenberga

Dla jednych marzenie, dla innych nieosiągalny szczyt luksusu. Archicom Collection odkrywa karty i rusza z realizacją projektu, o którym mówiło się od dawna. Apartamenty Gutenberga staną się częścią superkwartału Towarowa22. To właśnie tam, dzięki współpracy gigantów rynku – AFI, Echo Investment i Archicomu – powstaje jedno z najbardziej spektakularnych założeń urbanistycznych w Europie. Prestiżowa lokalizacja w sercu Warszawy przechodzi metamorfozę na naszych oczach.

Za wizję architektoniczną odpowiada słynna pracownia JEMS Architekci. Budynek wyrośnie przy ulicy Miedzianej, w miejscu, które ma swoją historię – dawniej działały tu Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego”. Architekci postanowili złożyć hołd przeszłości, subtelnie nawiązując do industrialnego klimatu tego miejsca. Jak dokładnie będzie to wyglądać?

– Szkieletowa fasada przywołuje design dawnych hal fabrycznych zakładów poligraficznych. Charakterystyczną cechą będą również wysokie okna, które w częściach wspólnych obejmą dwie kondygnacje. Stanowią one pewien ukłon w stronę obficie przeszklonych obiektów dawnej drukarni – mówi Maciej Rydz, architekt w JEMS Architekci.

Z okien apartamentów rozpościerać się ma widok na panoramę nowoczesnej stolicy, co z pewnością przyciągnie miłośników miejskiego życia. Wiele lokali zaoferuje jednak coś więcej – widok na wewnętrzne, miejskie ogrody, które zostaną wkomponowane w zachowane elementy konstrukcyjne dawnej drukarni.

Ceny i luksusy, o jakich nam się nie śniło

Co czeka przyszłych mieszkańców za zamkniętymi drzwiami? Lista udogodnień brzmi wręcz niewiarygodnie. Deweloper zapowiada takie atrakcje jak:

  • prywatny basen inspirowany rzymskimi łaźniami,
  • strefę spa z saunami oraz profesjonalną siłownię,
  • prywatną salę kinową,
  • mediatekę oraz przestrzeń business lounge.
  • Prawdziwą wisienką na torcie ma być Salon Literacki Montblanc – pierwszy taki projekt w historii marki.

W ofercie znajdzie się 160 lokali o powierzchni od 40 do aż 350 metrów kwadratowych. Przedstawiciele inwestora zacierają ręce, bo zainteresowanie jest spore jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty. Jednak cennik może wywołać szok u przeciętnego nabywcy. Za metr kwadratowy w tej inwestycji trzeba zapłacić od 34 000 zł do nawet 66 000 zł.

- Apartamenty Gutenberga dopiero powstaną, ale już mamy dużą liczbę rezerwacji i zapytań. Nie dziwi mnie to, ponieważ inwestycji z tak świetną lokalizacją na mapie Warszawy jest bardzo mało. (...) Zgodnie z przyjętą przez nas ideą budynek będzie miał w lobby także własne dzieło sztuki. W tym przypadku to „The Alphabet Soup” Andy’ego Warhola, mistrza techniki sitodruku. Umieszczając je w Apartamentach Gutenberga spójnie wpiszemy się w historyczne dziedzictwo tego obszaru – dodaje Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

Nowa oaza luksusu w centrum stolicy zapowiada się imponująco. Czy wizualizacje przełożą się na rzeczywistość i czy Andy Warhol w lobby przyciągnie elitę Warszawy do zamieszkania w tym obiekcie?

