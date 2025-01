"to nasza szkoła i nasza pani dyrektor"

Bunt uczniów w Sulejówku po zwolnieniu dyrektorki. Otoczyli burmistrza. "Nie jesteście godni rozmowy"

Burmistrz Sulejówka Arkadiusz Śliwa zwolnił dyrektorkę liceum Jolantę Onyszk-Palacz. Nie spodziewał się, że wręczenie wypowiedzenia doprowadzi do buntu. Do sieci wyciekło nagranie, na którym widać burmistrza otoczonego przez uczniów. W odpowiedzi na żądanie przystąpienia do rozmowy usłyszeli, że "nie są jej godni".