Burza po koncercie rapera z Białorusi w Warszawie. Ambasador Ukrainy przerywa milczenie. „Nie rozumiem”

Piotr Lis
Piotr Lis
PAP
PAP
2025-08-13 11:47

Koncert białoruskiego rapera Maksa Korzha na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie wywołał burzę. Kontrowersje wzbudziły flagi OUN-UPA, które pojawiły się wśród publiczności. Ambasador Ukrainy ostro skrytykował incydent i zażądał ukarania winnych. Sprawą zajęła się już policja i prokuratura. Jakie konsekwencje czekają organizatorów i uczestników koncertu?

Burza po koncercie rapera z Białorusi w Warszawie. Ambasador Ukrainy przerywa milczenie. „Nie rozumiem”

i

Autor: Макс Корж/Facebook, Marysia Zawada/REPORTER, Shutterstock Burza po koncercie rapera z Białorusi w Warszawie. Ambasador Ukrainy przerywa milczenie. „Nie rozumiem”

Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, wyraził oburzenie incydentem, do którego doszło podczas koncertu białoruskiego rapera Maxa Korzha na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Jego zdaniem, osoby, które dopuściły się łamania prawa, powinny ponieść konsekwencje zgodnie z polskim prawem.

Nie rozumiem, po co w ogóle Ukraińcy na ten stadion poszli. Koncert był w języku rosyjskim, a ci, którzy posługują się tym językiem, zabijają teraz Ukraińców, prowadzą wojnę i niszczą Ukrainę − powiedział ambasador Bodnar.

Kontrowersje wokół koncertu wywołało pojawienie się flag OUN-UPA, organizacji odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas II wojny światowej, a jej symbole są zakazane w Polsce.

Masowe zatrzymania i postępowania. Co się działo na koncercie?

Podczas koncertu policja zatrzymała 109 osób za liczne wykroczenia i przestępstwa, takie jak: posiadanie narkotyków, naruszenie nietykalności cielesnej pracowników ochrony, posiadanie i wnoszenie środków pirotechnicznych, a także wdarcie się na teren imprezy masowej. Policjanci ukarali 50 osób mandatami na łączną kwotę ok. 11,5 tys. zł. Do sądu skierowano 38 wniosków o ukaranie.

Premier Donald Tusk poinformował, że wobec 63 osób wszczęto postępowanie o wydalenie z kraju. Decyzja ta ma związek z incydentami, do których doszło podczas koncertu białoruskiego rapera.

Ambasador Ukrainy: „to wpisuje się we wrogą narrację Rosji”

Ambasador Bodnar podkreślił, że incydenty takie jak ten na koncercie wpisują się we wrogą narrację Rosji i zagrażają stosunkom polsko-ukraińskim.

Im więcej takich prowokacji, tym bardziej zagraża to naszym stosunkom dwustronnym, ale także negatywnie wpływa na mieszkających w Polsce Ukraińców, którzy w większości nie łamią prawa − dodał.

Ambasador wyraził przekonanie, że osoby, które zachowywały się niewłaściwie na koncercie, „przyjechały z innych krajów i nie mieszkają na stałe w Polsce”.

Super Express Google News
Wielka scena na Błoniach PGE Narodowego
Sonda
Czy byłeś kiedyś na Stadionie Narodowym?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
PGE NARODOWY
AMBASADOR