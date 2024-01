TRWA FINAŁ

Był bez środków do życia, a wrzucił pieniądze do puszki WOŚP! Łzy same cisną się do oczu

plis 15:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W całej Polsce trwa 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy pod przewodnictwem Jurka Owsiaka. Na ulice miast wyszło 120 tys. wolontariuszy. Wszystkie środki zebrane w tym roku zostaną przeznaczona na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów dla dorosłych. Na dwór wyszli nawet najmłodsi. Fotoreporter „Super Expressu” uchwycił w stolicy niezwykły gest jednego mężczyzny. Nie mając nic, postanowił pomóc.