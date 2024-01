32. Finał WOŚP w Warszawie. Renata Kaznowska: "Gramy na bardzo wielu instrumentach"

Bez butów i kurtki szedł pieszo do domu. Tułaczka zziębniętego 28-latka trwała dwa dni

32. Finał WOŚP w Warszawie

32. Finał WOŚP odbędzie się już w niedzielę, 28 stycznia. W tym roku celem zbiórki są płuca po pandemii, a zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup urządzeń dla oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Mottem 32. Finału WOŚP jest „Tu wszystko gra OK!”.

W tym roku sercem wydarzenia nie będzie ani plac Defilad, ani plac Bankowy. Zarówno ogromna scena, na której wystąpią artyści, jak i namiot studia, z którego nadawana będzie transmisja telewizyjna i internetowa, stanęły na błoniach stadionu PGE Narodowego w Warszawie.

Warszawa gra do końca świata!

Podczas piątkowej konferencji prasowej oprócz Jurka Owsiaka, który m.in. zapewnił, że światełko do nieba nie będzie z udziałem fajerwerków, głos zabrała również wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. - Warszawa na pewno będzie piękna, barwna, kolorowa i bezpieczna. Myślę, że możemy to zagwarantować. Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy od samego początku. I gramy na bardzo wielu instrumentach. Ten podstawowy to sfera organizacyjna. W tym dniu transport publiczny jest nieodpłatny dla wolontariuszy w Warszawie. Mamy na pokładzie wszystkie służby porządkowe, przede wszystkim Straż Miejska. I ta druga warstwa, osobista. Bierzemy udział i organizujemy liczne licytacje - stwierdziła Kaznowska, przypominając m.in. że prezydent Warszawy wystawił na aukcje WOŚP głośnik z Sali Kongresowej, a ona sama spacer po zakamarkach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Renata Kaznowska przypomniała również, że mieszkańcy Warszawy również korzystają w szpitalach ze sprzętu zakupionego przez WOŚP. - Warszawa też jest beneficjentem tego dobra. Bardzo wiele naszych miejskich szpitali korzysta ze sprzętu od drobnego, bardzo dziękuję za łóżka w czasie pandemii, po sprzęt bardzo poważny jak wyposażenie całego oddziału neonatologicznego w Szpitalu Południowym nie tak dawno temu - przypomniała wiceprezydent Warszawy.

Z kolei Magdalena Ejsmont, Komendant Straży Miejskiej w Warszawie wystosowała ważny apel. - Chciałabym zaapelować do wszystkich Państwa o życzliwość, o szacunek, o wspieranie siebie nawzajem - stwierdziła.

Dodała również, by zgłaszać strażnik wszelkie niepokojące sytuacje, dzwoniąc na numer 986 lub numer alarmowy 112, a także podchodząc do patroli.