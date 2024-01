Targi VIVELO grają z WOŚP! Można wylicytować kolację z Ryszardem Ćwirlejem

Pełzające nastolatki w Lidlu i Biedronce. Jeden wszedł do lodówki na mięso. Zaskakujący trend z TikToka znowu szokuje

Już 28 stycznia odbędzie się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku celem zbiórki są płuca po pandemii, a zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup urządzeń dla oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Mottem 32. Finału WOŚP jest „Tu wszystko gra OK!”.

W piękną akcję włączyły się również Targi Książki i Mediów VIVELO i Wydawnictwo Harde. Na aukcji WOŚP można wylicytować spotkanie z Ryszardem Ćwirlejem, autorem powieści kryminalnych, które od lat podbijają listy bestsellerów. Szczęśliwy zwycięzca aukcji będzie miał okazję zjeść kolację z uwielbianym autorem w wyjątkowej scenerii restauracji Focaccia Ristorante w Warszawie. Termin realizacji aukcji do 19 maja 2024 r. Aukcja w serwisie Allegro trwa do poniedziałku 29 stycznia do godz. 16:43.

Największe Targi Książki i Mediów VIVELO, które w 2023 roku cieszyły się ogromną popularnością. Tym razem odbędą się one w dwóch miastach! Najpierw w dniach 16-19 maja na PGE Narodowym w Warszawie, a następnie 7-8 września w obiekcie Targi Lublin.

