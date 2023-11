Były szef Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zatrzymany przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego szefa Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie i jego córkę - informuje PAP. Zygmunt K. stał na jej czele w latach 2001-2004, gdy podał się do dymisji. Jak informuje "Superwizjer" TVN, Lech Kaczyński miał go później nazwać swoją "największą kadrową pomyłką". Według nieoficjalnych ustaleń redakcji zarówno były śledczy, jak i jego córka usłyszeli zarzuty oszustwa. Co więcej, obydwoje musieli się również tłumaczyć przed wymiarem sprawiedliwości w 2016 r., gdy prokuratura w Białymstoku zarzuciła im podrabianie dokumentów firmy należącej do córki i brata byłego prokuratora. Zygmunt K. miał ponadto usłyszeć w 2018 r. zarzut oszustwa na szkodę SKOK Wołomin, po tym jak informuje "Rzeczpospolita", nie spłacał zaciągniętego kilka lat wcześniej kredytu w wysokości 100 tys. zł i poświadczył nieprawdę w dokumentach.

- Potwierdzam zatrzymanie tych dwóch osób. To wszystkie informacje, które mogę przekazać w tym momencie. Więcej przekażemy prawdopodobnie w piątek w komunikacie - powiedział PAP Robert Sosik z zespołu prasowego CBA.