Całe Mazowsze na żółto. Są ostrzeżenia IMGW, na co trzeba uważać?

Ostrzeżenia IMGW dla Warszawy i całego woj. mazowieckiego (26/27.04.2026)

Od godzin nocnych na terenie woj. mazowieckiego obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Alert pozostanie w mocy do godz. 18:00. Jak czytamy w dotyczącym go komunikacie, lokalnie prawdopodobne jest wystąpienie burz, którym może towarzyszyć opad krupy śnieżnej.

To jednak nie wszystko, gdyż w nocy z niedzieli na poniedziałek i o poranku (23:00-7:30) w regionie pozostawać będzie w mocy ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami. "Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3°C, przy gruncie do około -6°C" - przekazano w opisie alertu.

Pogoda na Mazowszu - prognoza na niedzielę i poniedziałek (26/27.04.2026)

Zgodnie z prognozą pogody zaprezentowaną przez IMGW, w niedzielne popołudnie zachmurzenie w woj. mazowieckim będzie umiarkowane i duże, a pod wieczór na ogół małe. Jak wspomnieliśmy, możliwe są przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej oraz słabe burze. Na termometrach maksymalnie od 7°C na północnym wschodzie do 11°C na zachodzie i w centrum.

Nocą z niedzieli na poniedziałek, zgodnie z alertem, zrobi się naprawdę chłodno. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a wiatr z czasem coraz słabszy. W poniedziałek, 27 kwietnia termometry w regionie wskażą maksymalnie od 11°C do 14°C. Niebo będzie przysłaniało coraz więcej chmur. Wiatr pozostanie słaby, a później na ogół umiarkowany, porywisty. Noc z poniedziałku na wtorek także będzie zimna - temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C, przy gruncie możliwe będą spadki do około -7°C. To zapowiadać może kolejne ostrzeżenia.

