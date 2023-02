CBA zatrzymało sekretarza miasta Włodzimierza Karpińskiego. PiS żąda wyjaśnień od Trzaskowskiego

Zagubiony kundelek podbił serca strażników miejskich. Dzięki ich akcji szybko wrócił do właściciela

CBA w poniedziałek, 27 lutego, poinformowało o zatrzymaniu Włodzimierza Karpińskiego, sekretarza m.st. Warszawy i byłego Ministra Skarbu Państwa. "W ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś Włodzimierza K. Jednocześnie funkcjonariusze przeszukali siedem związanych z nim nieruchomości, zlokalizowanych na terenie trzech województw" – podał Zespół Prasowy CBA.

Prowadzone śledztwo dotyczy m.in. korupcji i powoływania się na wpływy. Warto dodać, że na początku lutego do tej sprawy zatrzymano również Rafała B., byłego wiceministra Skarbu Państwa i prezesa Pracodawców RP oraz trzech innych przedsiębiorców.

PiS żąda wyjaśnień od Trzaskowskiego

Po zatrzymaniu Włodzimierza Karpińskiego odbyła się konferencja, w której udział wzięli poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski oraz Szefa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Warszawy Dariusz Figura.

- Musimy zażądać dziś od prezydenta Trzaskowskiego wyjaśnień w sprawie sekretarza miasta pana Włodzimierza K. i jego wpływu na system gospodarowania odpadami w Warszawie - mówił lider Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, poseł Jarosław Krajewski. - Oczekujemy też od prezydenta pilnego ustosunkowania się do tej afery. Nie może być tak, że Platforma Obywatelska będzie zamiatała tę sprawę pod dywan. Ta sprawa musi być wyjaśniona przez pracodawcę Włodzimierza K., czyli prezydenta Rafała Trzaskowskiego - dodał.

Co więcej, radni PiS chcą też kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Warszawy jeśli chodzi o przetargi organizowane przez MPO. Poseł PiS Jarosław Krajewski przypomniał, że radni PiS wielokrotnie alarmowali i żądali wyjaśnień od prezydenta Rafała Trzaskowskiego, w jaki sposób zorganizowany jest system gospodarki odpadami i dlaczego jest on tak drogi dla mieszkańców Warszawy.

Stołeczny ratusz nie komentuje sprawy

- Nie znamy szczegółów. Sprawa nie dotyczy zadań realizowanych przez stołeczny samorząd, ani nie odnosi się do obowiązków służbowych pełnionych przez pracowników ratusza – Urząd m.st. Warszawy nie jest zatem właściwy do jej komentowania - przekazał Jakub Leduchowski z warszawskiego ratusza. - Sekretarz zawsze stawiał się do organów na wezwania. Normalnie pracujemy. Jego obowiązki zostały rozdysponowane - dodał.

Zatrzymany przez CBA sekretarz zgadza się na podawanie imienia i nazwiska oraz jego wizerunku.