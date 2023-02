i Autor: Polska Press/East News, Wojciech Olkusnik/East News

Trzaskowski zaorał Czarnka. Prezydent Warszawy ostrzega przed kangurami i zachęca do czytania książek

Prezydent Warszawy postanowił nie przechodzić obojętnie wobec sów, jakie padły z ust ministra Przemysława Czarna na sejmowej mównicy. Oskarżony o wydawanie zbyt dużych pieniędzy w ciągu roku na organizacje pozarządowe w Warszawie Rafał Trzaskowski skierował kilka słów do ministra edukacji. Włodarz stolicy ostrzegł go m.in. przed kangurami i zachęcił do czytania książek!