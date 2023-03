Ceny mieszkań w Warszawie są tak wysokie, że brakuje skali. W tych dzielnicach jest jeszcze tanio [RANKING]

Ceny mieszkań w Warszawie biją rekordy. Gdzie jest najdrożej?

Osoby planujące zakup własnego mieszkania muszą liczyć się z gigantycznymi podwyżkami. Ceny mieszkań w Warszawie rosną z miesiąca na miesiąc, a od kilku lat pogłębia się kryzys na rynku mieszkaniowym. Coraz częściej pojawiają się raporty, które pokazują prawdę o rynku mieszkaniowym w Warszawie. W najnowszym raporcie Otodom zobaczymy między innymi to, które dzielnice są najtańsze, a gdzie możemy kupić mieszkanie najdrożej. Eksperci skupili się głównie na ubiegłorocznych trendach cenowych oraz przedstawili dane pochodzące z poszczególnych dzielnic.

Jeżeli chodzi o średnie ceny mieszkań w 2022 roku, wzrosły one już do średnio 12 887 zł za metr kwadratowy. Ale to nie wszystko. W niektórych dzielnicach ceny mieszkań przekraczają bariery nawet 20 tys. zł za metr kwadratowy mieszkania. To oznacza, że o własne lokum w atrakcyjnej dzielnicy coraz trudniej. W poniższej galerii zobaczycie ranking dzielnic - od najtańszych do najdroższych:

Ceny mieszkań w Warszawie. Czy możliwy jest spadek cen?

Ceny metra kwadratowego mieszkania w stolicy powalają. Z roku na rok wartość mieszkań wzrasta kilkukrotnie. Gdzie mieszkania są najdroższe? Gdzie ich średnia cena niespodziewanie wywindowała do góry!? Dane z Otodom Analytics rozwiewają wszelkie wątpliwości.

Przekonajcie się sami! Więcej informacji umieściliśmy w specjalnej galerii.

