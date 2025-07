Spis treści

Warszawa czy przedmieścia? Gdzie bardziej opłaca się kupić mieszkanie?

Warszawa od lat przyciąga osoby z całej Polski, bowiem to centrum życia zawodowego, kulturalnego i edukacyjnego. Jednocześnie stolica jest najdroższym rynkiem nieruchomości w kraju, co skłania coraz więcej kupujących do rozważenia zakupu mieszkania nie w samym mieście, lecz na jego obrzeżach. Czy to jednak się opłaca? Tę sprawę postanowili przebadać eksperci grupy Morizon-Gratka.

Warszawa – prestiż i wysoka cena

Mieszkania w Warszawie, zwłaszcza w dzielnicach centralnych, potrafią osiągać astronomiczne ceny. Średnia stawka ofertowa na rynku wtórnym wynosi tu około 17 500 zł za m², a w Śródmieściu sięga nawet 23 600 zł za m². Nic więc dziwnego, że wiele osób - nawet tych, które planują związać swoją przyszłość z Warszawą - zaczyna szukać alternatyw na przedmieściach.

Z analizy Grupy Morizon-Gratka wynika bowiem, że mieszkania położone poza granicami stolicy są średnio o 35 proc. tańsze niż te w Warszawie. To oznacza, że mając ten sam budżet, można pozwolić sobie na większy metraż, dodatkowy pokój, a czasem nawet balkon czy ogródek. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie dokładne ceny mieszkań w miejscowościach podwarszawskich.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Średnie ceny mieszkań w miejscowościach podwarszawskich

Mieszkanie w Warszawie czy na przedmieściach?

Wiele osób zastanawia się, czy zakup nieruchomości poza Warszawą jest dobry pomysłem ze względu na obawy w kwestii dojazdu. Okazuje się jednak, że rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej sprawia, że codzienne dojazdy z podwarszawskich miejscowości stają się coraz wygodniejsze.

Z Legionowa do centrum Warszawy dojedziemy pociągiem SKM w 20 minut, a z Grodziska Mazowieckiego w ok. 35 minut. Tym samym widzimy, iż dojazd z wielu miejscowości może być szybszy niż z dzielnic peryferyjnych Warszawy, takich jak Wawer czy Białołęka.

Dodatkowo tego typu okolice stale się rozwijają - powstają nowe osiedla, rozbudowywane są szkoły, przedszkola i punkty usługowe, co wpływa na komfort życia mieszkańców. Podsumowując, zakup mieszkania na warszawskich przedmieściach to obecnie rozsądna alternatywa dla inwestycji w samej stolicy. Niższe ceny, lepszy metraż, rozwinięta infrastruktura i sprawna komunikacja to argumenty, które przekonują coraz więcej nabywców. Jeśli nie musisz mieć widoku na Pałac Kultury, warto spojrzeć nieco dalej za rogatki miasta.