Chaos na kolei, pasażerowie się wściekną. „Rozkład będzie ulegał częstym modyfikacjom”

Warszawa: Powiedział, że podłożył bombę i będzie strzelał do ludzi. Policja: „To nie były ćwiczenia”. 35-latek zatrzymany

Dlaczego wyją syreny w Warszawie 19.04.2023? Wielki alarm w stolicy. Co się dzieje?

Wjechała pijana do rowu. Prokurator z Radomia wydmuchała dwa promile. Nowe fakty

Utrudnienia na kolei, pociągi odwołane

Pasażerów pociągów Kolei Mazowieckich nie ucieszą te wieści. Na kolei znów zapanuje chaos! A wszystko przez prace związane z wymianą systemu sterowania ruchem kolejowym.

„W związku z wymianą systemu sterowania ruchem kolejowym przez PKP PLK S.A. od 26 kwietnia 2023 r. pasażerów podróżujących na trasie Warszawa – Siedlce czekają duże utrudnienia. Odwołane zostaną pociągi rozpoczynające i kończące bieg na stacji Mrozy. W zamian podróżni będą mogli skorzystać z połączeń kursujących w relacjach Warszawa – Siedlce czy Warszawa – Łuków” - przekazała Donata Nowakowska, rzeczniczka Kolei Mazowieckich.

Kilka miesięcy utrudnień na kolei

To jednak nie koniec utrudnień. Kolejne rozpoczną się 19 maja. Wówczas znacznemu ograniczeniu ulegnie liczba pociągów do i z Mińska Mazowieckiego. Dodatkowo część z nich skończy i rozpocznie bieg we Wrzosowie.

Jak zapowiadają Koleje Mazowieckie, utrudnienia na linii R2 potrwają kilka miesięcy! Zapowiedziane prace modernizacyjne realizowane przez PKP PLK spowodują duże ograniczenia w przepustowości oraz wydłużenie czasu przejazdów. „Rozkład będzie ulegał częstym modyfikacjom” - ostrzega rzeczniczka KM.