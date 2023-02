Próba zamachu w stolicy. Chciał zdetonować samochód przed komisariatem

i Autor: Marcin Wziontek/Super Express Chciał zdetonować samochód przed komisariatem. Prokuratura chce surowszej kary dla oskarżonego

USIŁOWANIE ZABÓJSTWA POLICJANTÓW

To już kolejna rozprawa Piotra M., 26-latka, który trzy lata temu próbował zabić policjantów. Mężczyzna chciał zdetonować butlę z gazem w samochodzie. To była próba zamachu! Sąd skazał go na 12 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności. Z wyrokiem nie zgadza się prokuratura, która chce surowszej kary – 25 lat więzienia.