Chcieli okraść Kulczyków! Zuchwałe włamanie w luksusowym apartamentowcu

Do zuchwałego włamania doszło w luksusowym budynku, gdzie mieszka m.in. rodzina Kulczyków. Ofiarą przestępców nie padł jednak apartament należący do znanych przedsiębiorców, lecz ich sąsiadów. Straty oszacowano na około 350 tysięcy euro. Jak do tego doszło?

