Krzysztof Rutkowski włącza się w poszukiwania Tadeusza Dudy. "Szybka kawusia i wyjazd"

"Szybka kawusia i wyjazd do Limanowej" - takimi słowami Krzysztof Rutkowski zapowiedział na platformie X, że osobiście zaangażuje się w poszukiwania Tadeusza Dudy, podejrzanego o dokonanie podwójnego zabójstwa w Starej Wsi. Właściciel biura detektywistycznego Rutkowski Patrol wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy euro za informacje, które doprowadzą do ujęcia mężczyzny. "Do południa sprawa powinna być już załatwiona" - zapewnił Rutkowski.