Justyna i Zbyszek zginęli z rąk jej ojca. Tylko malutka Pola przeżyła horror w Starej Wsi

Ona widziała, że Tadeusz robi krzywdę jej mamie i stawała w jej obronie. Słyszałem, że to właśnie Justyna najbardziej namawiała Wiesławę, by zgłaszała na policję zachowanie męża. Podobno wszyscy z rodziny w sądzie zeznawali przeciwko Tadeuszowi, on największy żal miał właśnie do Justyny.