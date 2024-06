Wystarczyła chwila nieuwagi i doszło do wypadku. 6-latek wjechał na rowerku pod koła samochodu

Mazowieckie. 6-letni chłopiec potrącony przez samochód

W poniedziałek na ulicy Bohaterów Studzianek w miejscowości Pionki 42-latek potrącił dziecko na rowerze. Nie spodziewał się, że 6-latek wyjedzie mu pod koła! Czytaj dalej.

Jak przekazała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, dziecko wjechało z parkingu na jezdnię. Po przybyciu funkcjonariuszy kierowca samochodu został przebadany alkomatem - był trzeźwy. 6-latek trafił do szpitala, a policjanci prowadzą dalsze postępowanie.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o respektowanie obowiązujących przepisów, rozwagę oraz ostrożność. Bezpieczeństwo na drodze to nasza wspólna sprawa. Apel kierowany jest także do rodziców, by pamiętali o bezpieczeństwie swoich pociech, których aktywność na świeżym powietrzu, zwłaszcza teraz w okresie wakacji jest zdecydowanie większa - przekazała Jaśkiewicz.