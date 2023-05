Piaseczno. 21-latek ponownie stracił prawo jazdy. Zarobił 26 punkt karnych

Przekroczenie limitu 24 punktów karnych nie jest wielkim wyczynem. Można to zrobić zaledwie kilkoma wykroczeniami. Tak też było w przypadku 21-letniego pirata drogowego. Mężczyzna wyprzedzał na przejściu dla pieszych, nie zastosował się do nakazu jazdy prawostronnej, jak również linii podwójnej ciągłej.

– Kierujący najwyraźniej stwierdził, że środek nocy oraz mały ruch na drodze upoważniają go do łamania przepisów prawa. Nie spodziewał się chyba, że jego wyczyn może zarejestrować policyjny wideorejestrator – przekazała asp. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiego policji.

21-latek został zatrzymany. Funkcjonariusze nałożyli na niego srogi mandat! Mężczyzna będzie musiał zapłacić 5000 złotych grzywny. Na jego konto wpadło również 26 punktów karnych.

Jednak to nie koniec! Podczas policyjnej kontroli na jaw wyszło to, że pirat drogowy nie potrafi uczyć się na własnych błędach. – Okazało się bowiem, że jest on "kolekcjonerem" punktów karnych już od dawna. Mężczyzna zaledwie kilka miesięcy wcześniej odzyskał swoje uprawnienia, które zostały mu zatrzymane również za przekroczenie liczby punktów. Jak widać to niczego go nie nauczyło, a brawura i lekceważenie obowiązujących przepisów towarzyszą mu nie od dziś – podsumowuje policjantka.