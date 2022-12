i Autor: POLICJA Pirat drogowy na ulicach Góry Kalwarii. 23-latek w kilka minut uzbierał 126 punktów karnych!

RAJD ULICAMI MIASTA

Pirat drogowy na ulicach Góry Kalwarii. 23-latek w kilka minut uzbierał 126 punktów karnych!

Ludzie uciekali z przejść dla pieszych, samochody zjeżdżały na pobocze tylko po to, by puścić drogą pirata drogowego uciekającego przed policją. 23-latek urządził sobie rajd ulicami Góry Kalwarii. Zaledwie w ciągu kilku minut uzbierał 126 punktów karnych i blisko 16 tysięcy grzywny! Chłopak usłyszał też zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej.