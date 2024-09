Ciechanów. Na widok policji uciekł do cudzego domu i... schował się pod kocem. Wcześniej na "podwójnym gazie" wiózł trzech pasażerów

Ciechanów. Na widok policji uciekł do cudzego domu i schował się pod kocem

To był zwariowany poniedziałek. 2 września do Powiatowej Komendy Policji w Ciechanowie wpłynęło zgłoszenie o niepokojącym zachowaniu kierowcy skody. Opisane auto poruszało się ulicą Nużewską. Kierujący na widok radiowozu wjechał na teren pobliskiej posesji i wszedł do cudzego domu. Mundurowi ruszyli za nim. Znaleźli go w łóżku, schowanego pod kocem. To nie koniec absurdu. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Chciał oddać matce nerkę. Uciekł z polskiego więzienia do Norwegii. Zabił na warszawskiej Woli Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jechał na "podwójnym gazie", bez prawa jazdy i podał się za swojego brata

Postawiony przez policjantów z Ciechanowa pod ścianą 39-latek stwierdził, że łatwo się nie podda. Podał dane swojego brata i stało się jasne, że mężczyzna jest pijany. Badanie alkomatem wykazało prawie 1,5 promila w wydychanym powietrzu. Po sprawdzeniu w bazie danych wyszło na jaw, że nie miał prawa jazdy.

39-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przyznał się do zarzucanego mu czynu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata. Mężczyzna odpowie również za jazdę bez uprawnień i wprowadzanie w błąd funkcjonariuszy, co do swojej tożsamości - przekazała asp. Magda Sakowska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.