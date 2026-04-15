Ciekawski jeż w potrzasku. Z pułapki ratowali go strażacy. Jak on tam wlazł!?

Alicja Franczuk
2026-04-15 10:06

Jak on się tam znalazł!? Jeż utknął pomiędzy szybą a kratami zabezpieczającymi piwniczne okienko w szkole na Pradze-Północ. Wszystko wskazuje na to, że ciekawskie zwierzę weszło tam samo, ale wyjść już nie mogło. Na pomoc nieszczęśnikowi ruszyli strażnicy z Ekopatrolu. Nie obyło się też bez wsparcia strażaków.

Autor: Straż Miejska w Warszawie/ Materiały prasowe

Warszawa Praga-Północ. Jeż w potrzasku

Było sobotnie popołudnie (11 kwietnia), gdy strażnicy miejscy z Ekopatrolu odebrali alarmujące zlecenie dotyczące jeża uwięzionego za kratami okiennymi jednej ze szkół na Pradze-Północ. Funkcjonariusze natychmiast pojechali to sprawdzić. Gdy dotarli na miejsce, pomiędzy szybą a kratami zabezpieczającymi piwniczne okienko zauważyli nieszczęśnika. Jeż wyglądał na zdrowego, ale był bardzo zestresowany.

Strażnicy próbowali na różne sposoby wydobyć lub wywabić jeża z pułapki. Bez skutku. Głowili się, jak w ogóle zwierzakowi udało się przecisnąć przez wąskie kratki!? Pech chciał, że sytuacja miała miejsce w sobotę, czyli w dzień gdy szkoła była zamknięta i nie można było wydostać jeża, otwierając po prostu okno od wewnętrznej strony piwnicy. Po wielu próbach bezinwazyjnego uwolnienia kolczastego więźnia strażnicy wezwali na pomoc straż pożarną.

Polecany artykuł:

Majówka 2026 w Warszawie. Jak wygląda prognoza pogody na 1, 2 i 3 maja?

Jeż uratowany!

Strażacy nie cackali się z kratami. - Zastosowali specjalistyczne narzędzie, któremu nie oprze się żaden metal, poszerzając jeden z otworów w kratach. Po chwili strażnicy z Ekopatrolu delikatnie wyciągnęli zwiniętego w kulkę jeża i umieścili go w transporterze - przekazał Jerzy Jabraszko ze Straży Miejskiej w Warszawie.

Uratowane z potrzasku zwierzę trafiło do Ośrodka Rehabilitacji Lasów Miejskich, gdzie zajęli się nim specjaliści. Zgodnie orzekli, że zwierzę wygląda na zdrowe i po wykonaniu profilaktycznych badań, prawdopodobnie szybko powróci do swojego środowiska naturalnego.

Zagadką pozostaje, jak jeż znalazł się w pułapce. - Według przypuszczeń znawców jeżych charakterów, w zakazane rejony mogła zwabić zwierzę ciekawość. Zaintrygowany jeż był w stanie przecisnąć się przez kraty, lecz później, gdy się zdenerwował, nie umiał odnaleźć dogodnego przejścia i z pomocą musieli przyjść ludzie - wyjaśnił Jerzy Jabraszko.

Czy faktycznie tak było? To wie już tylko jeż.

Polecany artykuł:

Aptekarze ćwiczą na wypadek wojny. Pierwsze takie szkolenia w Warszawie
Jeże wielkości kciuka w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu
Sonda
Często spotykasz jeże?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC
EKOPATROL WARSZAWA
STRAŻ POŻARNA
JEŻ