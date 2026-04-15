Aptekarze ćwiczą na wypadek wojny. Pierwsze takie szkolenia w Warszawie

Izabela Kraj
Izabela Kraj
2026-04-15 7:18

Kilkudziesięciu warszawskich aptekarzy spotkało się w Centrum Szkoleniowym Ratownictwa Medycznego w ramach projektu „Aptekarze pierwszej pomocy”, by nauczyć się od profesjonalistów skutecznego tamowania krwotoku, opatrywania ran i transportowania rannych. Na wypadek wojny. To pierwsze takie szkolenia w stolicy. Będą kolejne.

Aptekarze ćwiczą na wypadek wojny. Pierwsze takie szkolenie w Warszawie

Autor: BRUNNER / Super Express

„Warszawa chroni” – to program stołecznego samorządu, w ramach którego odbywają się różnego typu szkolenia, przygotowujące mieszkańców na kryzysowe sytuacje. Obok tego programu – ale pod patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego – szkolą się też warszawscy farmaceuci. Projekt „Apteka Pierwszej Pomocy” ma na celu przekształcenie lokalnych aptek w punkty realnego wsparcia medycznego dla mieszkańców stolicy. Szybka fachowa reakcja farmaceutów może uratować życie, zanim ranny trafi do szpitala.

Apteka dla ludzi także na wojnie

- Ale nie chodzi tylko o te najbardziej dramatyczne sytuacje. Chcemy móc profesjonalnie zająć się osobą, która zgłosi się do apteki na przykład z raną zadaną nożem – mówią „Super Expressowi” uczestnicy pionierskiego szkolenia, zorganizowanego w Centrum Szkoleniowym Ratownictwa Medycznego wspólnie przez Instytut Ochrony Zdrowia i Fundację Po Oparzeniu.

- Musimy sobie uświadomić, że apteka jest fundamentem cywilnej odporności państwa. Apteki są najbliżej ludzi – gdy szpitale zostaną przeciążone, to właśnie apteka na osiedlu czy w gminie staje się dla obywatela pierwszą i jedyną dostępną placówką medyczną. Jest ona gwarantem stabilności społecznej i psychologicznym sygnałem, że państwo wciąż funkcjonuje – tłumaczy ideę szkoleń Anna Mossakowska, wiceprezes Fundacji Po Oparzeniu, koordynator programu "Apteka Pierwszej Pomocy".

Obszerny materiał zdjęciowy ze szkolenia aptekarzy, obserwowanego okiem naszego fotoreportera, można obejrzeć w GALERII: 

Aptekarze ćwiczą na wypadek wojny. Pierwsze takie szkolenie w Warszawie
Przenosili rannych, tamowali krwotoki

Kilkudziesięciu farmaceutów z warszawskich aptek przez dwa dni uwijało się na zajęciach prowadzonych przez instruktorów ratownictwa. Czołgali się po ziemi transportując rannych, słuchali wykładów, tamowali krwotoki z ran. Ekipa „Super Expressu” przyglądała się zajęciom.

- Mamy grupę medyczną, która uczy się reagowania w sytuacjach wyższego zagrożenia. W sytuacjach kryzysowych farmaceuci będą mogli ocenić stan pacjenta i zastosować czynności ratujące życie – mówił nam podczas szkolenia Maciej Brasse, instruktor Centrum Szkolenia Ratownictwa Medycznego.

Były zajęcia na fantomach, tamowanie krwotoku z głębokiej rany na ramieniu, zakładanie tzw. stazy taktycznej, transport rannego pod ostrzałem oraz ocena własnego bezpieczeństwa.

- Kursanci uczyli się m.in. czy mogą podejść do rannego i tamować krwotok bez narażenia siebie. A jeżeli sytuacja staje się niebezpieczna, podjąć decyzję „uciekam i ratuję siebie czy jeszcze jestem w stanie ewakuować osobę poszkodowaną” – wyjaśnia Maciej Brasse. Nie obyło się bez „ofiar”. „Poległy” trzy osoby - ranny i dwie transportujące.

- Wydarzenia na Ukrainie sprawiły, że szkolenie związane z medycyną taktyczną i ratownictwem może być potrzebne także u nas. Warto by pomyśleć teraz, w czasie pokoju, by grupę farmaceutów i aptek wykorzystać odpowiednio w momencie zagrożenia – mówi „SE” Małgorzata Kanarkiewicz z grupy farmaceutów, którzy przeszli pierwsze w Warszawie takie szkolenie.

Każda dzielnica w Warszawie ma taką aptekę

Dzięki temu projektowi każda dzielnica w Warszawie ma już na swoim terenie aptekę z kadrą, przygotowaną do działania w sytuacjach kryzysowych.

- Mamy szczęście żyć w czasach pokoju, ale niespokojne czasy każą nam myśleć o bezpieczeństwie długofalowo i na wielu płaszczyznach. Specjalistyczne szkolenie dla farmaceutów z zakresu ratownictwa w sytuacjach kryzysu i zagrożenia wojennego „Apteka Pierwszej Pomocy” jest świetną inicjatywą, wpisującą się w działania miasta „Warszawa chroni”. Mam nadzieję, że pilotaż okazał się sukcesem i będzie kontynuowany - mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, odpowiedzialna za sprawy ochrony zdrowia w stolicy.

A plany organizatorów rzeczywiście sięgają dalej. Pilotaż, objęty patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, to początek ogólnopolskiej akcji.

- Planujemy sukcesywnie szkolić farmaceutów w całej Polsce w zakresie medycyny taktycznej TECC. Chcemy, aby każda placówka była gotowa stać się autonomicznym punktem pomocy, zdolnym do ratowania życia nawet przy braku zasilania czy łączności. Budujemy system, w którym apteka – obok straży pożarnej czy pogotowia – jest filarem, na którym opiera się bezpieczeństwo nas wszystkich – mówi Anna Mossakowska-Ziemniak.

Apteka w czasie wojny i kryzysu - debata

Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, we współpracy z Instytutem Ochrony Zdrowia organizują debatę podczas konferencji pt. „Apteka w czasie wojny i kryzysu. Farmaceuci jako element odporności państwa”, która odbędzie się 16 kwietnia 2026 r.  o godz. 14:45 w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

