Ciężarówka rozwaliła ogrodzenie zabytkowego kościoła. Mur rozsypał się jak domek z kart!

Zniszczył ogrodzenie zabytkowego kościoła

Ciechanowska policja w poniedziałek, 10 października, około godz. 18 otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ul. Ściegiennego w Ciechanowie. - Jak ustalili interweniujący policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, 57-letni kierujący ciężarową scanią z naczepą nie zastosował się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”. Następnie, podczas wykonywania manewru zawracania uderzył naczepą w ogrodzenie zabytkowego kościoła - poinformowała asp. Magda Zarembska z KPP w Ciechanowie.

Mur został uszkodzony mniej więcej na długości około 4 metrów. Jak zapewniła policja, 57-letni mężczyzna z Warszawy podczas zdarzenia był trzeźwy. Za popełnione wykroczenia mundurowi nałożyli na niego mandaty karne w kwocie 5000 złotych. Dodatkowo otrzymał 18 punktów karnych.

Ważny apel policji

- Apelujemy o ostrożność na drodze i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Pośpiech, zbyt szybka jazda i brak ostrożności - to wszystko przekłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Każdy wypadek, kolizja to suma różnych zdarzeń. Wielu z nich można uniknąć. Dlatego kierujmy się rozsądkiem. To hasło powinno przyświecać każdemu uczestnikowi ruchu drogowego - apeluje ciechanowska policja.