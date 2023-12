Popularny ksiądz zdradza tajemnicę śmierci. Jego słowa szokują!

Grójec. Kierowca cudem przeżył to zderzenie. Rozpędzona osobówka wbiła się czołowo w ciężarówkę

Co się dzieje, gdy małżonkowie umrą. Popularny ksiądz zdradza tajemnicę śmierci

Jego działalność w internecie śledzi kilkaset tysięcy osób z całej Polski. Ksiądz Piotr Jarosiewicz jest jednym z najpopularniejszych duchownych, który prowadzi swój kanał w mediach społecznościowych. Na swoich krótkich filmach opowiada o różnych sprawach związanych z wiarą. Pod jednym z nich, użytkowniczka zadała duchownemu pytanie, co dzieje się z małżeństwem po śmierci. Kobietę zainteresowało to, czy na drugim świecie jej dotychczasowy mąż nadal będzie jej mężem. Odpowiedź księdza może szokować!

Jak przyznał kapłan, najważniejsza kwestia dotycząca śmierci zawarta jest w przysiędze małżeńskiej. Podczas ślubu małżonkowie obiecują sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz to, że nie opuszczą się aż do śmierci. Według tych słów, małżeństwo powinno trwać do momentu odejścia jednego z zakochanych.

Duchowny, jako kolejny punkt swojej odpowiedzi na pytanie użytkowniczki, przywołał fragment z Ewangelii świętego Łukasza. Przypomniał, że w Niebie ludzie się nie żenią, ani nie wychodzą za mąż. Wskazał na to, że wektor ich miłości się zmienia i zamiast swojego partnera, całe uczucie poświęcają Bogu.