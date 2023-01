Co oznacza skrót K+M+B na drzwiach? Czy to poprawny zapis?

Święto Trzech Króli 2023. Co oznacza skrót K+M+B na drzwiach?

Ze świętem Trzech Króli, obchodzonym 6 stycznia, związanych jest wiele tradycji. Organizowane są na przykład Orszaki Trzech Króli na cześć wędrówki monarchów do narodzonego w Betlejem Jezusa. Mocno zakorzenione w kulturze polskiej jest również święcenie tego dnia kredy i kadzidła. Według dawnych wierzeń okadzone dymem z kadzidła mieszkanie ma być wolne od nieszczęść. Z kolei poświęcona kreda do dnia dzisiejszego służy do znakowania drzwi mieszkań.

Najczęściej na drzwiach widnieje skrót K+M+B (a właściwie K†M†B), a na końcu dopisany jest aktualny rok. Co oznaczają te litery? Nawiązują one do imion trzech mędrców ze wschodu - Kacpra, Melchiora i Baltazara - którzy przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Jest to powszechnie przyjęty i poprawny zapis, chociaż jego interpretacja jest dość powierzchowna.

Trzech Króli 2023. Skrót C+M+B na drzwiach. Co oznacza?

W ostatnich latach pojawiła się informacja, że znacznie poprawniejszym napisem na drzwiach jest C+M+B (a właściwie C†M†B). Niby zmiana nieduża, bo tylko jedna litera, ale przekaz jest już o wiele głębszy i starszy. Jest to skrót od łacińskiej sentencji „Christus mansionem benedicat”, która w tłumaczeniu na język polski oznacza „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Jednak nie jest to jedyne wytłumaczenie. Równie dobrze może się też odnosić się do sentencji „Christus Multorum Benefactor”, czyli „Chrystus dobroczyńcą wielu”.

To właśnie na skrót C+M+B napisany na drzwiach decyduje się więcej osób. Do stosowania go namawiają również religioznawcy. Nie oznacza to jednak, że pisząc K+M+B popełniamy błąd. Obydwa skróty są ogólnie przyjęte. Co ciekawe istnieje również skrót J+M+J, którego również można użyć 6 stycznia do oznaczenia drzwi. Oznacza Jezusa, Maryję i Józefa, czyli świętą Rodzinę. Nie jest on jednak zbyt często stosowany.

Skąd wziął się zwyczaj znaczenia drzwi kredą w święto Trzech Króli?

Zwyczaj znaczenia drzwi kredą poświęconą 6 stycznia nie wziął się znikąd. Katolicy wierzą, że jest on zakorzeniony w Starym Testamencie. W księdze Wyjścia Bóg bowiem nakazał Izraelitom naznaczyć drzwi swoich domów krwią baranka, dzięki czemu uniknęli oni kary Bożej i zostali wypuszczeni przez faraona z Egiptu. W obecnych czasach ma on zapewnić domownikom ochronę przed złem.