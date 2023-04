Ogromna akcja antyterrorystów i FBI w Warszawie. Będą ćwiczyli w metrze!

Warszawa. Zwabiła go do mieszkania. Dwóch oprychów przystawiło mu nóż do gardła i okradło

Warszawa. Wielkie ćwiczenia policji i FBI Wolf-Ram-23

Takich manewrów nie było już dawno. Polscy funkcjonariusze do zadań specjalnych będą ćwiczyli razem z FBI! Wszystko zacznie się już w poniedziałek, 17 kwietnia. - rozpoczną się ćwiczenia dowódczo-sztabowe z zakresu reagowania kryzysowego pod kryptonimem „Wolf- Ram-23”. Organizatorem ćwiczeń jest Komenda Główna Policji we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – informuje Komenda Główna Policji. Co dokładnie będą ćwiczyli? - Głównym celem ćwiczeń jest reagowanie Policji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym – czytamy w komunikacie.

Ćwiczenia potrwają do środy, 19 kwietnia. Jak informuje policja, ćwiczenia są konieczne, bo na Ukrainie trwa wojna, a na granicy z Białorusią dochodzi do incydentów. - Ćwiczenia będą odbywały się w warunkach zbliżonych do naturalnych – zapowiada policja. Oznacza to, że policjanci będą ćwiczyli w miejscach publicznych, m.in. w warszawskim metrze.

Pamiętaj‼️W dniach 17-19 kwietnia 2023 roku odbędą się ćwiczenia dowódczo-sztabowe z zakresu reagowania kryzysowego „Wolf- Ram-23”. Celem działań jest doskonalenie umiejętności służb i ich reakcji na potencjalne wystąpienie sytuacji kryzysowej.⤵️👉https://t.co/I0FDQ8Yytq— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) April 14, 2023