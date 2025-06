Cyrkowa Noc Kupały w Julinku! Magiczny długi weekend blisko Warszawy

Cyrkowa Noc Kupały w Julinek Park. Magiczny długi weekend blisko Warszawy

Chcesz spędzić długi weekend w wyjątkowy sposób? Julinek Park przygotował coś specjalnego. Od czwartku, 19 czerwca, do niedzieli, 22 czerwca, w Julinku królować będzie Cyrkowa Noc Kupały – połączenie słowiańskich tradycji z nowoczesną rozrywką cyrkową. To idealna propozycja dla rodzin, które szukają niezapomnianych wrażeń blisko natury.

Julinek Park, położony tuż przy Kampinoskim Parku Narodowym, zamieni się w magiczną krainę, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Jak mówi Marta Klamar, Dyrektor Zarządzająca Julinek Park:

„Cyrkowa Noc Kupały to nasz autorski pomysł, który w wyjątkowy sposób łączy kulturę, tradycję i nowoczesną zabawę. Tworzymy przestrzeń, w której całe rodziny mogą wspólnie się bawić, odkrywać coś nowego i po prostu miło i kreatywnie spędzać czas od rana do wieczora. Stworzyliśmy wydarzenie, które bawi, uczy i integruje – zarówno dzieci, jak i dorosłych Zapraszamy wszystkich – niezależnie od wieku – do udziału w tym niezwykłym weekendzie.” Co przygotowano?

Atrakcje dla każdego – od wianków po piana party

Co czeka na gości Julinka podczas Cyrkowej Nocy Kupały? Harmonogram wygląda następująco:

Warsztaty kreatywne – tworzenie wianków: codziennie będzie można własnoręcznie stworzyć tradycyjne wianki z naturalnych materiałów.

Piana Party i Aqua Disco: wodne szaleństwo w rytmie muzyki czeka na wszystkich spragnionych ochłody. Piana party o 13:30, a Aqua Disco o 15:30.

Quiz o Nocy Kupały: sprawdź swoją wiedzę o słowiańskich zwyczajach i wygraj nagrody! Quiz codziennie o 14:30.

Warsztaty cyrkowe: spróbuj swoich sił w żonglerce, akrobatyce i innych cyrkowych umiejętnościach pod okiem profesjonalnych instruktorów. Zajęcia codziennie od 15:00.

Rodzinny turniej gry planszowej: w dniach 20 i 21 czerwca rodziny będą mogły wziąć udział w turnieju gier planszowych.

Mini Disco i Bubble Show: kolorowa zabawa z muzyką i tysiącami baniek mydlanych na zakończenie każdego dnia.

Cyrkowe widowisko, które zachwyci

Jednym z głównych punktów programu jest spektakl „Słowiański Cyrk – Don’t Panic” w wykonaniu znanej grupy Don’t Panic. To artystyczne show inspirowane słowiańską symboliką i mitologią. Widowisko odbędzie się dwa razy dziennie – o godzinie 14:00 oraz 16:00 – na Dużej Arenie.

Dodatkowo, w niedzielę 22 czerwca o godzinie 17:00 na Małej Scenie zaprezentują się absolwenci Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w ramach pokazów dyplomowych. To występy, które łączą profesjonalizm, pasję i młodzieńczą energię.

Julinek Park to nie tylko Cyrkowa Noc Kupały. To także:

Park linowy

Strefa wodna

Dmuchańce

Strefa relaksu

Animacje dla najmłodszych

Bogata oferta gastronomiczna

Licznymi miejsca piknikowe

Godziny otwarcia – zaplanuj swój weekend

Julinek Park będzie czynny od czwartku 19 czerwca do niedzieli 22 czerwca, w godzinach 10:00–20:00. Szczegółowy harmonogram atrakcji dostępny jest na stronie internetowej: www.julinek.com.pl.