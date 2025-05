Cyrkowy Dzień Dziecka w Julinek Park. Takich atrakcji nie znajdziesz nigdzie indziej

To drugi najwyższy obiekt w Warszawie. Od Pałacu Kultury i Nauki dzieli go 13 kilometrów

Pomysł na Dzień Dziecka. Weekend w Julinek Park

Dzień Dziecka 1 czerwca to święto najmłodszych, dlatego z okazji Dnia Dziecka, Julinek Park zaprasza na wyjątkowy weekend pełen atrakcji. W dniach 31 maja – 1 czerwca park przemieni się w cyrkowe miasteczko z występami, warsztatami, turniejami i wodnymi szaleństwami. To idealna okazja, by rozpocząć weekend z uśmiechem i w gronie najbliższych

Harmonogram weekendowych atrakcji: 31 maja – 1 czerwca

12:30 – Bitwa balonowa (Strefa Animacji)

13:00 – Warsztaty kreatywne: tworzenie własnej biżuterii (Strefa Animacji)

13:30 – Piana Party (Strefa Wodna)

14:00 - 16:00 – Spektakl „Rympau Duo” – Ale Circus Dance Company (Duża Arena)

14:30 – Rodzinny turniej w kręgle (Strefa Animacji)

15:00 – Warsztaty kreatywne: projektowanie cyrkowego stroju (Strefa Animacji)

15:30 – Aqua Disco (Strefa Wodna)

17:00 – Mini Disco i Bubble Show (Mała Scena)

Dodatkowo, w niedzielę 1 czerwca, Absolwenci Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Dużej Arenie zaprezentują Spektakl „Wehikuł czasu”, który odbędzie się o pełnych godzinach od 13:00 do 15:00. Poza specjalnym programem z okazji Dnia Dziecka, goście Julinek Parku mogą korzystać z rozbudowanej infrastruktury – największego na Mazowszu parku linowego, krainy dmuchańców, minigolfa, karuzel, ekologicznego placu zabaw i Strefy Wodnej o powierzchni 20 000 m². To właśnie Strefa Wodna – z podgrzewanymi basenami i atrakcjami wodnymi – powraca wraz z ciepłymi dniami, zapraszając do zabawy i relaksu pod gołym niebem.

Bilety za 5 złotych

– Dzień Dziecka to dla nas symboliczny początek lata, ale i najważniejszy dzień w roku dla naszych najmłodszych gości – mówi Marta Klamar, Dyrektor Zarządzająca Julinek Parku. – W tym roku świętujemy 10-lecie Julinek Parku i chcemy, by każda wizyta była pełna radości i wspólnych wspomnień. Dlatego przygotowaliśmy różne atrakcje, które łączą tradycję cyrkową z nowoczesną rozrywką i bliskością natury. W najbliższy weekend po hasłem: Mały gość, wielka zabawa” oferujemy specjalne bilety dla dzieci do lat 4 w cenie 5 zł.



Jubileuszowa Gra SPY GUY – Cyrkowa Misja

Z okazji jubileuszu 10-lecia Julinek Park, we współpracy z renomowaną marką Trefl, stworzył limitowaną, personalizowaną edycję gry planszowej „Spy Guy – Cyrkowa Misja”. To ekscytująca przygoda dla całej rodziny, w której gracze razem z bohaterem przemierzają Julinek Park. W tej misji liczy się spryt, spostrzegawczość i współpraca – tylko razem można uratować Park i przywrócić mu jego dawną magię! Julinek Park od lat jest miejscem radości, cyrkowych popisów i rodzinnej zabawy.

Uczestnicy gry wcielają się w postać detektywa Spy Guya, który próbuje zaprowadzić porządek w Julinku po tym, jak park opanował Szalony Klaun – nieprzewidywalny figlarz i mistrz zamieszania. Gracze wspólnie rozwiązują zagadki, odkrywają sekrety i mierzą się z chaosem, jaki Klaun wprowadził w różnych zakątkach parku. Rozgrywka rozwija spostrzegawczość i umiejętność współpracy, a jej fabuła nawiązuje do atmosfery Julinka, czyniąc z gry oryginalną pamiątkę i element obchodów jubileuszu. Grę w wersji pudełkowej można kupić na terenie Julinek Park, a także można zagrać w Cyrkową Misję w wersji XXL na terenie parku.