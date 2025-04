Julinek świętuje 10 lat! Cyrkowa magia i rodzinna zabawa w sercu Mazowsza

ZROBIŁ TO ZA 300 ZŁOTYCH?!

Zabytkowy ogród w Warszawie otwarty dla wszystkich. Zobacz, jak wygląda to cudo!

ZNOWU TO ROBIĄ?

Groza pod Wyszkowem. Poznali się w sieci, wszedł do jej domu i zaczął dusić

Julinek Park. Nowości i udogodnienia w sezonie 2025

W jubileuszowym roku Julinek Park stawia na komfort i jakość. Wprowadzono bilety wakacyjne, umożliwiające korzystanie z atrakcji w dni powszednie, w spokojniejszej atmosferze. To idealna propozycja dla tych, którzy cenią sobie swobodę i rodzinny relaks z dala od weekendowego zgiełku.

Atrakcje dla całej rodziny

Julinek Park oferuje atrakcje dla każdego! Na najmłodszych czekają place zabaw, karuzele i inne rozrywki. Starsi mogą spróbować swoich sił na parkach linowych lub wziąć udział w warsztatach cyrkowych.

Na gości spragnionych ochłody w gorące dni czeka również strefa wodna – idealna do zabawy i relaksu, gdy temperatura rośnie. Gdy zrobi się ciepło, zapraszamy do wodnych atrakcji, które zapewnią radość całym rodzinom i dodatkowy powód, by spędzić dzień w Julinku!

Jubileuszowe otwarcie sezonu

Oficjalne otwarcie sezonu nastąpi 26 kwietnia 2025 roku. Do 28 czerwca park będzie czynny w weekendy, a dodatkowo zapraszamy codziennie przez cały długi weekend majowy – od 1 do 4 maja. Od 28 czerwca aż do końca wakacji Park Julinek będzie otwarty codziennie. Przez cały sezon na gości czekają wydarzenia specjalne, atrakcje cyrkowe, pyszne jedzenie, występy oraz wyjątkowa, jubileuszowa atmosfera.

Więcej informacji o sezonie 2025, aktualnościach i biletach znajduje się na stronie www.julinek.com.pl oraz w kanałach SoMe Parku Julinek.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Atrakcje w Parku Rozrywki Julinek! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Historia i tradycja Julinka

W Julinku działała przez wiele lat legendarna szkoła cyrkowa – kolebka niezwykłych talentów, artystów i ludzi z pasją, którzy rozsławiali polską sztukę cyrkową w kraju i za granicą.

To właśnie ta cyrkowa tradycja nadaje Julinkowi wyjątkowy charakter. Inspiracje cyrkowe są obecne w programie artystycznym, warsztatach i wystawach, stanowiąc hołd dla historii tego miejsca i źródło niezapomnianych emocji.