Cyrkowe szaleństwo w Julinek Park! Świętuj z nami 10. urodziny parku!

− Dziesięć lat temu zaczynaliśmy z marzeniem o miejscu, gdzie tradycja cyrkowa spotyka się z nowoczesną rodzinną zabawą. Każdego roku Julinek Park zmienia się dla Was, a dziś jesteśmy dumni, że możemy wspólnie tworzyć przestrzeń pełną emocji, twórczej zabawy i dziecięcych wspomnień. To nasze wspólne święto i zaproszenie, by przez kolejną dekadę być częścią tej niezwykłej, cyrkowej historii − mówi Karina Jarecka, zastępca dyrektora marketingu.

10 lat cyrkowej radości dla całej rodziny! Jakie atrakcje czekają na jubileusz Julinek Park?

Julinek Park od dekady łączy historię z nowoczesnością, oferując rodzinom możliwość spędzenia czasu w miejscu pełnym magii i radości. W programie jubileuszowych obchodów zaplanowano liczne atrakcje, które nawiązują do cyrkowych tradycji, a jednocześnie oferują nowe formy rozrywki dla dzieci i dorosłych.

W najbliższy weekend, 9 i 10 sierpnia, na gości czekać będą m.in. występy iluzjonistów, warsztaty cyrkowe, mini olimpiada cyrkowa oraz quizy z nagrodami. Dodatkową atrakcją będzie gra terenowa „SPY GUY − Cyrkowa Misja”, przygotowana specjalnie na ten jubileuszowy sezon.

Weekend pełen cyrkowych niespodzianek i rodzinnej zabawy w Julinek Park

Podczas jubileuszowego weekendu, Julinek Park zamieni się w żywą scenę cyrkowej bajki. Od samego rana, gości witać będą animatorzy z bańkami mydlanymi i upominkami. Kulminacyjnym punktem dnia będzie parada, którą poprowadzi Janusz Sejbuk, znany ekwilibrysta i kustosz Wystawy Sztuki Cyrkowej w Julinku.

Na Małej Arenie wystąpi Marcin Cichomski, iluzjonista, który zaprezentuje teatralne, pełne humoru widowisko. Dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach tworzenia cyrkowych różdżek, nauczą się ekwilibrystyki i żonglerki.

Strefa Trefla i urodzinowe atrakcje dla każdego

Współpraca z marką Trefl zaowocowała stworzeniem specjalnej strefy, w której dzieci znajdą wielkoformatowe łamigłówki i zadania detektywistyczne. To interaktywna przygoda, która rozwija spostrzegawczość i kreatywność.

Spod Dużej Areny wyruszy parada urodzinowa, a po niej odbędzie się „Otto Wow Show”, czyli humorystyczne widowisko akrobatyczne. Na Scenie Karuzel pojawi się plenerowa wersja gry SPY GUY XXL, a dla ochłody − Strefa Wodna i Piana Party.

Festiwal Kolorów i Fire Show na zakończenie dnia

Wieczorem, na gości czeka Fire Show na Małej Scenie, a następnie Festiwal Kolorów i Mini Disco. Dzień zakończy Bubble Show, pełen światła, magii i wspólnego śmiechu.

Szczegółowy harmonogram

Brama Główna: Powitanie gości (10:00-12:00), pożegnanie (19:00)

Strefa Animacji: Warsztaty kreatywne (12:00), warsztaty z ekwilibrystyki (14:30), gra SPY GUY (16:00), konkurs wiedzy o Julinku (16:30), Mini Olimpiada Cyrkowa (18:30)

Scena Karuzele: Gra SPY GUY (edycja plenerowa) (12:00), warsztaty z kręcenia talerzami (12:30)

Mała Arena: Występ Marcina Cichomskiego (12:30), warsztaty żonglerki (14:00), warsztaty tworzenia eliksirów (15:00), warsztaty Hula Hop (15:30), Fire Show (17:00), Festiwal Kolorów i Mini Disco (17:30), Bubble Show (18:00)

Duża Arena: Parada urodzinowa (13:00), Otto Wow Show (14:00 i 16:00)

Strefa Wodna: Piana Party (13:30 i 15:00), turniej budowania z piasku (14:30), Aqua Disco (15:30)

Więcej informacji i bilety dostępne są na stronie www.julinek.com.pl.