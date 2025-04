Czarna seria pod Sochaczewem. Dwa wypadki i cztery pożary jednego dnia

Czarna niedziela w powiecie sochaczewskim

Niedziela Wielkanocna zamiast radości, przyniosła serię nieszczęść. Oprócz pożarów traw i śmietników, strażacy musieli zmierzyć się z dwoma poważnymi wypadkami drogowymi i pomagać w otwieraniu budynków.

Dwa wypadki drogowe. Lądował śmigłowiec LPR

Pierwszy alarm dotarł do służb o godzinie 18:16: „Motocyklista uderzył w barierę drogową w Sielicach (gmina Sochaczew). W chwili przybycia służb mężczyzna pozostawał nieprzytomny.” Na miejsce natychmiast ruszyły dwa zastępy z JRG PSP w Sochaczewie oraz zastęp z Wojskowej Straży Pożarnej w Bielicach. Na miejsce skierowano także śmigłowiec Ratowniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował 46-latka do szpitala.

Niestety, to nie był koniec złych wiadomości. Kilka godzin później, o 20:45, doszło do kolejnego dramatycznego zdarzenia. „Kierujący samochodem osobowym uderzył w łosia na DK50/92 w Kuznocinie (gmina Sochaczew). Mężczyzna z niegroźnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Dzikie zwierzę niestety nie przeżyło tego zdarzenia.” W akcji ratunkowej brały udział dwa zastępy z sochaczewskiej JRG PSP.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Poruszenie w Watykanie po śmierci Papieża. Tłumy gromadzą się na placu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pożary i inne interwencje strażaków

Oprócz wypadków, strażacy z Sochaczewa musieli gasić:

pożary suchych traw (2 zdarzenia),

pożary śmietników (2 zdarzenia),

oraz pomagać innym służbom w otwarciu budynków (2 zdarzenia).