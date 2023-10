Ludzie krzyczeli, by uważała. Wpatrzona w telefon 24-latka w słuchawkach zginęła na miejscu

Rząd nie przelał pożyczki na remont w Modlinie

W pierwszej połowie roku ruszył I etap remontu drogi kołowania na lotnisku w Modlinie. Na inwestycję spółka zarządzająca portem otrzymała pożyczkę od dwóch udziałowców – samorządu województwa i rządowej spółki Polskie Porty Lotnicze. Zgodnie z umową każda ze stron miała przekazać po 7,5 mln zł. Remont jest praktycznie na ukończeniu, natomiast PPL przelały do tej pory tylko 4,1 mln zł, czyli pierwszą transzę pożyczki.

Samorządowcy chcą wykupić udziały

- Jako samorząd województwa jesteśmy gotowi wykupić udziały posiadane przez podległe rządowi instytucje: Agencję Mienia Wojskowego i PPL. Ich działania, w szczególności PPL-u (przejętego ostatnio przez Centralny Port Komunikacyjny), uniemożliwiają rozbudowę lotniska – zaznaczył Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku województwa.

Ryanair tnie połączenia z Modlina

Modlin boryka się też z innymi problemami. Nie udało się wynegocjować nowej umowy handlowej z linią Ryanair i w efekcie przestała ona latać m.in. do Belfastu, Kolonii, Manchesteru czy Pizy oraz zmniejszyła liczbę lotów na kluczowych trasach do Londynu, Sztokholmu, Dublina, Wiednia, Mediolanu, Paryża i Brukseli. Według radnego województwa Krzysztofa Strzałkowskiego, rząd chce doprowadzić do przeniesienia się tej taniej linii na nowe lotnisko w Radomiu.

Lotnisko w Modlinie zagrożone! Brakuje pieniędzy na remont, przewoźnik wycofuje loty