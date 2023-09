Autobus podmiejski wpadł do rowu! Ranną pasażerkę wyciągali strażacy

Mowa o czterokilometrowym odcinku obejmującym stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin wraz ze Stacją Techniczno-Postojową. Zapisy aneksu podnoszą wartość kontraktu o 650 mln zł. Termin zakończenia budowy został przesunięty z 29 kwietnia 2024 roku na 11 października 2025 roku.

Jest drożej przez wojnę i covid

Anna Bartoń, rzeczniczka metra wyjaśniła, że aneks wynika z zaistnienia nadzwyczajnych i niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania o udzielenie zamówienia okoliczności. - W trakcie umowy doszło do przedłużenia się procedur administracyjnych w przedmiocie wydania decyzji o pozwolenie na budowę, co uniemożliwiło wykonawcy rozpoczęcie robót – skomentowała.

Tymi nieoczekiwanymi okolicznościami, według urzędników były np. pandemia koronawirusa, czy wybuch wojny na Ukrainie, które skutkowały nadzwyczajnym wzrostem cen na rynku budowlanym.

Udało się przejąć betoniarnię

Są też dobre informacje… robotnicy mogą ruszyć z budową już pełną parą. We wtorek, wojewoda całkowicie przejął sporny teren betoniarni, która znajduje się na terenie zachodniego odcinka między stacją Bemowo, a Karolin. Właściciel przez wiele miesięcy nie chciał polubownie oddać działki o pow. blisko 40 tys mkw. 27 września formalnie zakończyło się postępowanie egzekucyjne.

Rafał Trzaskowski: Ruszyła budowa metra na Bemowie