Zmieniał pas i nagle pojawił się motocykl. To skończyło się tragicznie

Tragiczne w skutkach okazało się lawirowanie motocyklisty pomiędzy jadącymi ekspresówką samochodami. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu osobowego chciał zmienić pas ruchu i nie zauważył jadącego jednośladu, wtedy doszło do zderzenia – przekazała Edyta Adamus z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Poważne utrudnienia na trasie S8

O godzinie 7.44 wpłynęło zgłoszenie do służb ratunkowych. W wypadku brał udział motocykl i dwa auta osobowe – toyota i volvo. Do zderzenia doszło na pasie tranzytowym na środku mostu Grota-Roweckiego, w kierunku Poznania. - Ruch odbywa się płynnie tylko lewym pasem. Potwierdzam, że występują poważne utrudnienia w ruchu – powiedziała Edyta Adamus, która dodała, że kierowcy samochodów osobowych byli trzeźwi. Motocyklisty nie udało się przebadać na obecność alkoholu w organizmie. Nieprzytomnego zabrało pogotowie do szpitala. Na miejscu swoje czynności wykonują policjanci z warszawskiej drogówki, a pozostałe służby niwelują skutki zdarzenia.