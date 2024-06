Warto wiedzieć

Czego nie można przewozić w bagażu podręcznym i rejestrowanym? Te przedmioty są zakazane w samolotach

Lada moment wakacje, więc wielu Polaków przygotowuje się już do podróży. Jeśli na urlop wybierasz się samolotem, pamiętaj, by nie pakować do walizki przedmiotów zakazanych. Okazuje się, że przepisy dotyczące bezpieczeństwa lotniczego są całkiem surowe, więc warto jeszcze przed wylotem dowiedzieć się, czego nie przewozić w bagażu.