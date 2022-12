Gołoledź w Warszawie

Czekałam 7 godzin na pomoc. Dramat na SORach w Warszawie, lekarze nie nadążają z pomocą

- Wychodziłam z samochodu i wywróciłam się na plecy. Całym ciężarem ciała uderzyłam w ziemię. Czas oczekiwania na kartce w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym to 7 godzin, to jakaś tragedia - mówiła w rozmowie z reporterem "Super Expressu" Maria Kowalczyk (64 l.), mieszkanka Warszawy. Do szpitali w całej stolicy zgłaszały się setki poszkodowanych z urazami, stłuczeniami i złamaniami w związku z potworną gołoledzią.