Kolumny wojskowe pojawią się na drogach w ten weekend (4 sierpnia - 6 sierpnia). - Ruch kolumn pojazdów wojskowych będzie odbywał się po drogach niemal wszystkich województw. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych - wyjaśniła ppłk Magdalena Busz, oficer prasowa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Pojazdy wojskowe najczęściej poruszać się będą w nocy, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. - Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z policją - podała. Oficer prasowa zaapelowała do kierowców o zachowanie ostrożności i nie publikowanie informacji oraz zdjęć "obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych".

Z kolei w poniedziałek (7 sierpnia), w godzinach 8-12, nad Polską pojawią się samoloty i śmigłowce. One również będą przemieszczać się na zgrupowania do parady lotniczej. - Piloci będą także realizować loty treningowe od 8 do 13 sierpnia - podkreśliła podpułkownik.

Święto Wojska Polskiego, 15 sierpnia. Wielka Defilada "Silna Biało-Czerwona" na Wisłostradzie w Warszawie

Defilada wojskowa odbędzie się 15 sierpnia. Wydarzenie ruszy o godz. 14 na warszawskiej Wisłostradzie. Wojsko pokaże 210 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrze w asyście 2000 żołnierze. - Żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach - zapowiada oficer prasowa.

#SILNABIAŁOCZERWONA 🇵🇱- Po 3 latach wraca największa defilada Wojska Polskiego ‼️ 15 sierpnia o godz. 14:00 na warszawskiej Wisłostradzie zaprezentujemy 200 jednostek sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy! Więcej ➡️ https://t.co/gU4HY5DpXd pic.twitter.com/tn6fk680uS— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 28, 2023

