Czołowe zderzenie na łuku drogi. Nie żyje obywatel Ukrainy, dwie osoby trafiły do szpitala

Śmiertelny wypadek na łuku drogi. Nie żyje jedna osoba, dwie trafiły do szpitala

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek (27 maja) o godzinie 17:51. Miejsce wypadku to odcinek drogi wojewódzkiej nr 580 przebiegający przez miejscowość Strzyżew. Według wstępnych ustaleń policji, jeden z kierowców – prawdopodobnie próbując wyprzedzić jadący przed nim pojazd – podjął manewr w nieodpowiednim momencie. W wyniku tego doszło do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem.

Siła uderzenia była ogromna. Samochody zostały poważnie uszkodzone, a jeden z kierowców, obywatel Ukrainy, zginął na miejscu. Dwóch innych uczestników wypadku odniosło poważne obrażenia. Zespół ratowników medycznych, który błyskawicznie przybył na miejsce, zadecydował o konieczności natychmiastowego przetransportowania jednej z poszkodowanych osób śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Druga ranna osoba została przewieziona karetką do placówki medycznej.

Na miejscu działały wszystkie służby ratunkowe: pięć zastępów straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Strażacy zabezpieczyli teren, udzielali pomocy poszkodowanym oraz uczestniczyli w wydobyciu zakleszczonych osób z pojazdów przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Droga wojewódzka nr 580 przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. Policja zorganizowała objazdy i kierowała ruchem w okolicy zdarzenia.

Wśród możliwych przyczyn rozważana jest nadmierna prędkość oraz nieostrożność podczas wyprzedzania na łuku drogi, gdzie widoczność jest znacznie ograniczona.

Mieszkańcy Strzyżewa są wstrząśnięci tragedią. To spokojna, niewielka miejscowość, gdzie takie wydarzenia są rzadkością.

Koszmarny wypadek w Warszawie! Zderzyły się trzy pojazdy. Reanimacja kierowcy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.