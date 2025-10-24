Czołowe zderzenie w Warszawie. Trzy osoby w szpitalu. Wybrzeże Helskie zablokowane na kilka godzin

Piotr Lis
2025-10-24 13:36

W piątek (24 października) w okolicach południa na Wybrzeżu Helskim w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Na wysokości ZOO zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe − citroen i honda. W wyniku zdarzenia droga została zablokowana w obu kierunkach, a na miejscu interweniowały liczne służby ratunkowe. Jak ustaliliśmy, utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do trzech godzin. Co dokładnie się stało i jak wygląda sytuacja na miejscu?

  • Poważny wypadek zablokował Wybrzeże Helskie w Warszawie.
  • Trzy osoby trafiły do szpitala po czołowym zderzeniu dwóch aut osobowych.
  • Jak długo potrwają utrudnienia? Szczegóły poniżej.

Czołowe zderzenie na Wybrzeżu Helskim. Droga zablokowana

Do zderzenia doszło w piątek (24 października) na wysokości warszawskiego ZOO. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe − citroen i honda. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe: trzy zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 (JRG), trzy Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM) oraz policja.

Trzy osoby w szpitalu, droga zablokowana

W wyniku wypadku trzy osoby zostały poszkodowane i przetransportowane do szpitala. Na miejscu zdarzenia pojawił się również patrol ruchu drogowego, który kieruje ruchem ręcznie.

Kierowcy z obydwu aut zostali przebadani pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi.

Jak udało nam się ustalić, utrudnienia w ruchu mogą potrwać od dwóch do trzech godzin. Na razie jeszcze nie wiemy, w jaki sposób doszło do tego zdarzenia. Być może jeden z kierowców nie zachował odpowiedniej ostrożności podczas jazdy i złych warunków pogodowych. Okoliczności zapewne zostaną ustalone przez służby pracujące na miejscu zdarzenia.

Apel o ostrożność i cierpliwość

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. Pamiętajmy, że życie i zdrowie nasze oraz innych osób zależy od naszej uwagi i rozwagi.

Kierowcy proszeni są o zwiększoną czujność w trakcie swoich podróży. Zwolnijmy przed pasami, obserwujmy okolicę i pamiętajmy, że nawet krótka chwila nieuwagi może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Razem możemy zmniejszyć liczbę wypadków.

