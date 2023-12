Co robić w Boże Narodzenie 2023 w Warszawie? TOP 10 pomysłów, by nie siedzieć cały czas za stołem

Święta Bożego Narodzenia w kościele

Święta Bożego Narodzenia to jedne z najbardziej lubianych i najhuczniej obchodzonych świąt religijnych w Polsce. Większość osób spędza je w gronie rodziny lub przyjaciół przy wspólnym świątecznym stole. Jedną z najpopularniejszych tradycji jest uroczysta msza święta odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia - Pasterka.

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia to święto nakazane i praktykujący katolicy mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. A po wizycie w kościele resztę dnia spędzają najczęściej w gronie najbliższych. Przypomnijmy, że w tym roku Wigilia przypadała w niedzielę, co oznacza, że również tego dnia należało uczestniczyć we mszy świętej.

26 grudnia - dzień św. Szczepana. Czy w II dzień świąt trzeba iść do kościoła?

Drugi dzień świąt to czas, kiedy większość ludzi zaspokoiła już świąteczny głód, a wierzący powitali Jezusa Chrystusa. Właśnie w tym dniu w kościele wspominany jest św. Szczepan, pierwszy chrześcijański męczennik, który został ukamienowany za swoją wiarę. Wielu Polaków zastanawia się jednak, czy 26 grudnia koniecznie trzeba iść do kościoła? Odpowiedź dla niektórych może być szokująca. Okazuje się, że nie jest to święto nakazane, a udział we mszy świętej jest nie obowiązkowy. Kapłani oczywiście będą zachęcać do przyjścia do świątyni, ale jeśli nie zjawimy się tam, to nie popełnimy grzechu.

Warto przypomnieć, że 26 grudnia to dzień wolny od pracy. Można go wykorzystać na spędzenie czasu z rodziną czy przyjaciółmi i odpoczynek od codzienności.

Święta nakazane

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - 1 stycznia

- 1 stycznia Trzech Króli, czyli uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia

- 6 stycznia Wielkanoc - 9 kwietnia

- 9 kwietnia Wniebowstąpienie Pańskie - VII Niedziela Wielkanocy

- VII Niedziela Wielkanocy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) - 28 maja

- 28 maja Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 60 dni po Wielkanocy

- 60 dni po Wielkanocy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia

- 15 sierpnia Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada

- 1 listopada Uroczystość Narodzenia Pańskiego - 25 grudnia