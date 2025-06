Dachowanie na S2 w Warszawie. Zablokowany pas ruchu

Zbigniew Boniek bez pardonu wyrzucił to Michałowi Probierzowi. Mocne słowa byłego prezesa PZPN. "Przekroczenie twoich kompetencji"

Poważny wypadek na S2 w Warszawie. Jedno auto dachowało, trzy osoby ranne

W niedzielę (15 czerwca) około godziny 16:10 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze ekspresowej S2, w kierunku Terespola, tuż przed węzłem z ul. Puławską w Warszawie. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych – nissana oraz volvo.

Jak przekazał w rozmowie z „Super Expressem” Rafał Markiewcz z Komendy Stołecznej Policji, w wyniku kolizji samochód marki volvo dachował. Na miejsce niezwłocznie skierowano służby ratunkowe, w tym zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną oraz policję.

− Uczestnicy zdarzenia zostali przebadani pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Wszyscy byli trzeźwi − powiedział.

W wyniku zderzenia trzy osoby odniosły obrażenia, ale na szczęście ich obrażenia nie były tak poważne i nikt nie został przetransportowany do szpitala. Na miejscu przez długi czas panował chaos − samochody i ich części rozrzucone były na kilku pasach ruchu.

Z powodu wypadku wstępnie zablokowane zostały trzy pasy ruchu na głównym ciągu drogi ekspresowej. Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą potrwać nawet do dwóch godzin.

Na miejscu pracują funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczają ślady oraz ustalają dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia. Trwa dokumentowanie miejsca wypadku oraz usuwanie skutków kolizji, w tym odholowywanie uszkodzonych pojazdów i sprzątanie jezdni z rozbitych części.

Policja apeluje do kierowców o ostrożność, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz unikanie tego odcinka, jeśli to możliwe. Alternatywne trasy mogą znacznie skrócić czas dojazdu w okolice południowej Warszawy.

