Dachowanie na tory tramwajowe w Warszawie. Kierowcę uratowało tylko jedno

Tuż przed północą we wtorek 19 listopada mężczyzna jadący ul. Obozową samochodem marki Nissan dachował i zatrzymał się do góry nogami na torach kolejowych. Do zdarzenia doszło na wysokości przystanku Marynin. Wcześniej kierowca przekroczył prędkość i ze względu na trudne warunki pogodowe stracił panowanie nad pojazdem. W Warszawie od wtorku zaobserwowano zwiększenie ilości wypadków i kolizji z powodu zlej widoczności i mokrej nawierzchni.

Warszawa doświetla przejścia dla pieszych. Ma być jaśniej i bezpieczniej

Wysoki mandat

Cud sprawił, że mężczyzna prowadzący Nissana nie wymagał hospitalizacji. Ze względu na późną godzinę ruch, w tym tramwajowy, był znacznie mniejszy. Badanie alkomatem nie wykryło stanu po spożyciu alkoholu. Kierowca za nieodpowiedzialne zachowanie i doprowadzenie do zdarzenia został "nagrodzony" przez policjantów mandatem w wysokości 1500 złotych i 10 pkt karnych.