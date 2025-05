Darmowa komunikacja miejska w Warszawie. Jest decyzja prezydenta Rafała Trzaskowskiego

Wybory tuż, tuż! Darmowa komunikacja miejska w Warszawie

Na mocy zarządzenia nr 748/2025, w niedzielę, 18 maja, wszyscy mieszkańcy Warszawy będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. To doskonała okazja, by bez stresu i dodatkowych kosztów dotrzeć do lokalu wyborczego i oddać swój głos.

Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego?

Pamiętaj, aby w dniu wyborów zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Może to być:

dowód osobisty,

paszport,

prawo jazdy,

legitymacja studencka,

aplikacja mObywatel w telefonie.

Ostatni dzwonek na załatwienie formalności

Jeśli chcesz zmienić miejsce głosowania lub odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania, masz czas tylko do dzisiaj (piątek, 16 maja) Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich oraz jego delegatury we wszystkich dzielnicach pracują do godziny 18:00.

Potrzebujesz pomocy w dotarciu do lokalu wyborczego? Straż Miejska służy pomocą

Osoby z problemami ruchowymi, które nie wymagają specjalistycznego transportu, mogą skorzystać z pomocy Straży Miejskiej w dotarciu do lokalu wyborczego. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w dniu wyborów, w godzinach 7:00-19:00, pod numerem telefonu 22 598 69 30.

Transport realizowany jest przez umundurowanych funkcjonariuszy Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Obejmuje pomoc w dotarciu do lokalu wyborczego i odwiezienie wyborcy do domu.

Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Gdzie głosować? Znajdź swój lokal wyborczy

Nie wiesz, gdzie znajduje się Twój lokal wyborczy? Nic prostszego! Na stronie urzędu m.st. Warszawy dostępna jest specjalna wyszukiwarka. Wystarczy podać dane o miejscu zameldowania, aby dowiedzieć się, gdzie oddać głos.

Na stronie www.warszawa19115.pl znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące wyborów. Dowiesz się m.in. jakie dokumenty są wymagane, jakie są terminy składania wniosków oraz która jednostka jest odpowiedzialna za realizację danej sprawy.