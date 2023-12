Darmowe ozdoby choinkowe w Warszawie! Jak je zdobyć?

Ozdoby choinkowe do rozdania za darmo w Warszawie! Zawieszki do dostania w sześciu punktach stolicy

Jak zdobyć oryginalne ozdoby choinkowe za darmo w Warszawie? Urząd Miasta ufundował warszawiakom dostawę darmowych zawieszek na choinkę. Podano adresy, pod którymi już jutro, w sobotę 16 grudnia będzie można znaleźć ozdoby. Będą czekać na warszawiaków w sześciu różnych miejscach. "Ponad 18 tysięcy ozdób choinkowych będzie czekać na sześciu słupach Warexpo stojących w różnych dzielnicach stolicy" - czytamy na Twitterowym oficjalnym profilu stolicy. Zawieszki będą dostępne w godzinach 10-17 w sobotę, 16 grudnia, ich zapasy mają być uzupełniane, tak by starczyło dla wszystkich chętnych. Będą to kolorowe ozdoby wykonane z filcu, jedna przedstawia samochód marki Warszawa wiozący choinkę, a druga warszawską Syrenkę.

Gdzie dostać darmowe świąteczne zawieszki? Oto adresy

Świąteczne zawieszki będzie można znaleźć na słupach przy pl. Narutowicza i Słupeckiej; przy ul. Marszałkowskiej na rogu z ul. Wspólną; al. Solidarności od strony cerkwi; na pl. Wilsona przy wejściu do metra; na rondzie Waszyngtona od strony Stadionu Narodowego oraz na pl. Unii Lubelskiej róg ul. Polnej. Jeśli będziecie chcieli dokupić więcej ozdób, można skorzystać z jarmarków. Główny Jarmark Bożonarodzeniowy na Starym Mieście przy Międzymurzu Piotra Biegańskiego potrwa do 7 stycznia, czynny jest od niedzieli do czwartku w godzinach od 11-20, w piątki i soboty – 11-21.30, 25 i 26 grudnia – 11-21.30.

Sonda Lubisz jarmarki bożonarodzeniowe? Tak Nie Nigdy nie byłem/am

Ubierz swoją choinkę po warszawsku! Już w tę sobotę i niedzielę w Warszawie będą do wzięcia świąteczne zawieszki. Ponad 18 tysięcy ozdób choinkowych będzie czekać na sześciu słupach Warexpo stojących w różnych dzielnicach stolicy. https://t.co/G0EvaMdmOZ #StolicaWolnegoCzasu pic.twitter.com/xEsVJD1wbf— Warszawa (@warszawa) December 15, 2023

Quiz językowy: Jak napiszesz "choinka" w innych językach? Pytanie 1 z 10 Jak napiszesz "choinka" po angielsku? christmas eve christmas tree tree christmas eve christmas Dalej