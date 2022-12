Darmowe szkolenia wojskowe dla warszawiaków! Gdzie i kiedy można się zgłosić?

Warszawa. Bezpłatne szkolenia wojskowe. Gdzie się zapisać?

Wojna szalejąca tuz za naszą wschodnią granicą przypomniała wszystkim, że trzeba być gotowym na każdą ewentualność. Dlatego w całym kraju odbędą się bezpłatne szkolenia wojskowe pod hasłem „Trenuj z wojskiem”. W Warszawie poprowadzi je Wojskowa Akademia Techniczna. - To podstawowe, krótkie (8-godzinne), bezpłatne, przyjazne i profesjonalne przeszkolenie wojskowe. Prowadzone w jednostkach wojskowych przez wykwalifikowany personel wojskowy. To inicjatywa prospołeczna i proobronna. Nauczymy każdego posługiwać się bronią, zakładać maskę, przekażemy podstawy przetrwania (SERE) oraz technik wali w bliskim kontakcie, będzie można także rzucić granatem. To opcja dla wszystkich, którzy chcą czuć się bardziej bezpiecznie i pewnie. My powiemy jak się bronić i gdzie schronić w razie ataku, ostrzału, czy kryzysu. A to wszystko w profesjonalny sposób i w bardzo przystępnej formie – zapowiadają organizatorzy. W Warszawie zajęcia odbędą się w sobotę, 25 lutego. W WAT zapisy realizowane są pod adresem e-mail trenujzwojskiem@wat.edu.pl. Zapisać się można również pod numerami telefonów:” 261 837 190, 261 837 560, 261 837 563.