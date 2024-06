Darmowa joga w Warszawie przez cały czerwiec. Kiedy i gdzie? Nie przegap takiej okazji

Wciągnęli 18-latkę do auta i wywieźli do lasu. Kazali kopać grób, bo złożyła niekorzystne zeznania

W Warszawie do końca czerwca odbywają się bezpłatne zajęcia jogi. To doskonała okazja, by spróbować nowych ćwiczeń, poznać techniki relaksacyjne i redukcji stresu, a także wzmocnić mięśnie.

- #CzasnaJogę, to inicjatywa, która ma na celu popularyzację aktywności fizycznej i zachęcenie mieszkańców Warszawy do regularnego uprawiania sportu. Zachęcam do porannej gimnastyki wspólnie z nami. Da Wam to dużo uśmiechu i naładuje energią na resztę dnia – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy. Czytaj dalej.

Tu bedzie nocować 150 tramwajów! Wypasiona noclegownia w Warszawie

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną instruktorkę jogi, Malwinę Kośkę, od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 – 8:20 na placu pomiędzy ul. Świętokrzyską, a Pałacem Kultury i Nauki. Wszyscy uczestnicy dostaną na miejscu matę. Zaleca się przywdzianie luźnych, niekrępujących ruchów ubrań.

W bardziej dogodnych godzinach joga odbywa się również w Ośrodku Rozbrat przy ul. Rozbrat 26. Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa zaprasza na zajęcia w środy, w dwóch turach o godz. 19:00 i 20:10. Obowiązują zapisy on-line, a opłata za udział wynosi 5 złotych.