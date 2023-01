Radiowóz rozbity, w środku nastolatki

O sprawie jako pierwszy powiadomił portal RMF24, który przekazał, że w poniedziałkowy wieczór (2 stycznia) policjanci z Pruszkowa zostali wezwani do pożaru, a gdy dojechali na miejsce, stwierdzili, że to jedynie ognisko i zakończyli interwencję.

Okazało się, że do radiowozu zabrali ze sobą dwie nastolatki! Sprawa pewnie nie wyszłaby na jaw, gdyby nie wypadek, do którego doszło w drodze z interwencji. Funkcjonariusz stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Jak podaje RMF24, na miejsce wezwano pogotowie, które udzieliło pomocy jednej z dziewczyn. Druga sama pojechała do szpitala. Nie odniosła poważniejszych obrażeń.

Wewnętrzne postępowanie w pruszkowskiej policji

Reporter RMF24 dotarł do informacji, że po poniedziałkowym zdarzeniu wszczęto wewnętrzne postępowanie w pruszkowskiej policji. Ma ono m.in. wyjaśnić, dlaczego dwie nastolatki znajdowały się w radiowozie. O sprawie zawiadomiono również prokuraturę.

Drogówka bada okoliczności i przyczyny wypadku. Jak już wiadomo, jego uczestnicy byli trzeźwi.