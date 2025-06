Diler z Brzeskiej zatrzymany. Na Pradze-Północ wciąż wyłapują zaangażowanych w narkobiznes

Brzeska pod lupą. Kolejna akcja policji

Praga-Północ wciąż walczy z narkobiznesem! Policjanci z dzielnicy po raz kolejny pokazali swoją skuteczność w walce z przestępczością narkotykową.

Kryminalni od dłuższego czasu monitorowali sytuację w zagłębiu narkotykowym, gdzie handel kwitł w najlepsze. W trakcie akcji zatrzymano 27-letniego dilera, jego 19-letniego pomocnika, pełniącego rolę "czujki", oraz dwóch klientów. 27-latek był już wcześniej znany policji, ale tym razem konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze.

"27-latek był wielokrotnie w przeszłości zatrzymywany w tym rejonie, ostatnim razem pod koniec marca br., za posiadanie narkotyków. Z informacji operacyjnych, którymi kryminalni dysponowali wynikało, że mężczyzna z handlu narkotykami zrobił sobie stałe źródło dochodu. Operacyjni zatrzymali zarówno jego, jak i jego 19-letniego pomocnika oraz dwóch mężczyzn w wieku 59 i 45 lat, którzy kupili od niego nielegalne środki" - przekazała nadkom. Paulina Onyszko.

Narkotyki ukryte pod przyczepą

Policjanci przeszukali teren i odkryli skrytkę przestępców. Pod przyczepą kempingową znaleziono 40 zawiniątek z marihuaną i amfetaminą. Zabezpieczono również telefony komórkowe należące do 27 i 19-latka oraz ponad 3000 złotych.

Warszawska policja walczy z narkotykowym biznesem na owianej złą sławą ulicy Brzeskiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Surowe konsekwencje dla handlarzy i klientów

27-letni diler i jego 19-letni pomocnik usłyszeli zarzuty handlu narkotykami, za co grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Klienci również nie unikną kary – grozi im do 3 lat więzienia za posiadanie narkotyków.

Prokurator zastosował wobec mężczyzn dozór Policji i zakaz przebywania na ul. Brzeskiej w Warszawie. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.